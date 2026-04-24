【ヨッシーとフカシギの図鑑】 5月21日 発売予定 価格： 7,980円（パッケージ版） 6,980円（ダウンロード版） 任天堂は、5月21日に発売予定のNintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の公式ページを公開した。 本作はヨッシーが主人公の2Dアクションゲームで、可愛らしい見た目の生き物について