タレントのキム・ソヨンが仕事復帰を宣言した。出産からわずか3週間だ。【写真】出産はキャリアの終焉ではない、韓国の変化キム・ソヨンは4月24日、「産後ケア施設の最終日。時間があっという間」とコメントし、食事の写真をSNSに投稿した。彼女は今月3日、第2子となる男児を出産。産後ケア施設で3週間の回復期間を過ごしており、来週から本格的に仕事へ復帰する予定だという。これに先立ち、キム・ソヨンは、ケア施設に通常の2週