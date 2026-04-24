BTSのリーダー、RMの「禁煙エリアでの喫煙」を報じた週刊誌『週刊文春』が、過度なプライバシー侵害として批判を浴びている。RMに限らず、他のメンバーの私生活まで追跡・報道したことで、波紋が広がっている。【関連】『文春』への疑問も…RMのタバコポイ捨て疑惑、2つの争点『週刊文春』は4月22日、BTSの東京ドーム公演後のスケジュールをパパラッチ形式で報じた。公演終了後、私的な時間を過ごすメンバーたちの動線を追跡した内