BLACKPINKのジスが、強制わいせつ疑惑が浮上している実兄と約1年前から絶縁状態にあったという具体的な状況が明らかになった。4月22日、YouTubeチャンネル『芸能裏大統領イ・ジンホ』に関連動画が公開され、ジスが2025年5月を境に実兄であるキム氏と事実上の絶縁状態になったと明かされた。【注目】ジスの実兄、“私的な関係”を同意なく撮影？当時、オンライン上にはキム氏の盗撮疑惑を告発する投稿が掲載され、その後キム氏は家