〈「スマートグリーンパック」引き続き拡大、搾油採算は歴史的にかなり厳しい状況〉――前期(3月期)の総括を業績は厳しく推移し、計画には及ばず、第3四半期の決算発表時に下方修正を行った。ミールバリューの低下で油のコスト上昇が大きく、コストの変動に対して価格改定が追いついていない。お客さまのご理解をいただきながら、着実に価格への反映を進めている。業務用･家庭用油脂それぞれで、メーカーとして必要と考える水準に