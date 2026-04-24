佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。しばらく雨や黄砂の影響で洗濯物の外干しにはあいにくのお天気が続いていましたが、24日と25日はよく晴れて洗濯日和になりそうです。ただ、24日午後は風が強まる見込みですので、飛ばされないようにしっかり留めておくようにしましょう。 「天気の予想」 朝は雲が多い所も次第にとれて、日中はすっきりと晴れます。日差しがたっぷり届