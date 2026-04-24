米政府系放送のラジオ・フリー・アジアは23日、北朝鮮当局が中国に派遣した幹部に対し、現地企業による接待の全面禁止を指示するなど、異例の統制強化に乗り出したと報じた。背景には、幹部の間で性病感染が確認された問題があるとみられ、当局は“規律違反”の範囲を超えた重大事案として警戒を強めている。報道によると、中国遼寧省丹東にある北朝鮮領事部は今月中旬、現地に派遣されている幹部らに対し「中国企業の接待を一切受