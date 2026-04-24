岩手・大槌町の2つの地区で山林火災が発生し、200ha以上にわたって燃え広がりました。23日午後4時の時点では鎮圧に至っていません。なぜ被害が拡大したのでしょうか？去年2月に岩手・大船渡市で起きた、大規模な山林火災との共通点もありました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「この季節“山林火災”なぜ多い？」をテーマに解説します。■焼けた範囲は合わせて約200haに山粼誠アナウンサー「現在も岩手・大槌町の山林