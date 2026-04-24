【WWE】RAW（4月20日・日本時間21日／ネバダ・ラスベガス）【映像】頭から落下した危険すぎるスーサイドダイブ日本人女子スーパースターが米・ラスベガスでの因縁マッチに臨むも、頭から場外に突き刺さるような"命知らずのダイブ"が物議を呼ぶ一幕があった。RHIYO（リア・リプリー＆イヨ・スカイ）vsカブキ・ウォリアーズ（ASUKA＆カイリ・セイン）が再び対戦。リアの「SmackDown」移籍直前の最後の”RHIYO”が勝利を収めるも