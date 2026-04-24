【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は２３日の記者会見で、メキシコが日本に対し、原油１００万バレルを輸出すると発表した。輸出の時期については明らかにしなかった。シェインバウム氏によると、メキシコ国営石油会社（ＰＥＭＥＸ）が日本から要請を受け、２０日（日本時間２１日）に行った高市首相との電話会談で輸出を了承したという。電話会談で両首脳は中東情勢を巡って協議し、