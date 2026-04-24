１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で右手首付近に死球を受け、右尺骨遠位端骨折と診断された杉沢龍外野手が、２４日までに自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。右手にギプスを付けた状態で、左手一本でティー打撃をする動画をアップし、「できることを黙ってやるだけ」と記した。杉沢は同戦の三回に、西武先発の隅田の内角球を打ちにいった際、右手首付近に直撃。その場に苦悶の表情でうずくまってベンチに退き、