お笑いタレント今田耕司（60）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。航空会社にあるとされる“芸能人ブラックリスト”のうわさについて語った。この日のメールテーマは「ヤバいよヤバいよ」。アシスタントの同局若林有子アナウンサーが飛行機に乗り遅れた経験を明かすと、今田は「飛行機は厳しいよな。俺もラウンジでゆっくりしてたら間に合わなかったことあってさ