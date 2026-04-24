45歳で不妊治療の末に授かった一人娘。その成長にすべてを捧げてきたミサさん（仮名／63歳）にとって、18歳の娘・サラさんの浪人生活は、親子が二人三脚で挑む「最後の山場」のはずでした。しかし、現実は非情……。予備校からの「無断欠席」の知らせ。それは、18年間にわたる親の献身と期待が、娘の甘えと逃避によって霧散した瞬間でした――。大金をかけた予備校を内緒で休んだ娘「サラさんの姿が見えないのですが、なにかありま