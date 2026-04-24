鉄道映像ソフトを手がけるビコム株式会社（福岡県久留米市）は、鉄道専門のサブスクリプション型動画配信サービス「VICOM STATION（ビコムステーション）」を、2026年4月24日に開始すると発表しました。40年以上にわたり鉄道映像作品を手がけてきた同社が、廃盤作品や商品化されていない未使用映像、引退車両の記録など、膨大な鉄道映像アーカイブを活用して新たな楽しみ方を提案するサービスです。【その他の画像・さらに詳し