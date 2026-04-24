宮城県北部に位置する「鳴子（なるこ）温泉郷」は、古くから東北の湯治場として全国にその名を知られ、温泉評論家によって「温泉番付」の東の横綱にも認定された名湯です。この温泉郷の最大の特徴は、日本国内にある泉質分類のうち、実に9種類（新泉質分類では7種類）もの多彩な湯が湧き出している点にあります。温泉郷は、鳴子、東鳴子、川渡（かわたび）、中山平（なかやまだいら）、鬼首（おにこうべ）の5つのエリアで構成され