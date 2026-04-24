タレントのほしのあきさんは4月23日、自身のInstagramを更新。ゴルフショットを公開しました。【動画】ほしのあきのゴルフショット「友達夫婦とラウンド出来る様に頑張る〜ぅ」ほしのさんは「夫婦で一緒に出来るスポーツだからまずはしっかり練習」とつづり、1本の動画を投稿。ゴルフ練習場でのスイングする様子を披露しています。ほしのさんは黒いトップスにグレーのパンツのラフな姿で、見事なスイングが収められています。また