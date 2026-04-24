「ミスタードーナツ」は、4月27日（月）から、2つの食感が楽しめる新感覚エアリードーナツ「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」を、全国の店舗で発売する。【写真】味は2種類！風味豊かなカスタードシュガーもおいしそう■新感覚の“サクぽふん食感”今回台湾ドーナツをヒントに開発された「サクぽふん」は、外側の“サクサク”食感と、中の軽やかな“ぽふん”食感が合わさることで生まれる新