山形県尾花沢市できのう発生した山火事は延焼の恐れのない鎮圧状態になったものの鎮火には至っていません。これまでに１人がけがをして病院に運ばれています。 消防や警察によりますとこの山火事はきのう午後４時ごろ、尾花沢市丹生で確認されたものです。 火は午後６時前に延焼の恐れのない鎮圧状態になったものの現在も鎮火には至っていません。 この火災で７０代の男性がやけどをしました。意識はあり、会話ができる状態だと