今冬にスウェーデンのユールゴーデンからドイツの強豪フランクフルトに移籍した小杉啓太は、いまだにデビューを果たせていない。今年２月に就任したアルベルト・リエラ監督の信頼を得られていないようだ。フランクフルトの地元紙『Frankfurter Rundschau』は４月23日、この20歳DFの状況について、「アイントラハトの数百万ユーロの冬の契約はヘッセンリーガで大失敗」と題した記事を掲載。次のように伝えた。「日本人のケイタ