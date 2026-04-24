5月16日、17日に愛知・名古屋大高緑地特設ステージにて開催される東海地区最大級無料ロックフェスティバル『FREEDOM NAGOYA 2026』の2日間のタイムテーブルが公開された。【画像】『FREEDOM NAGOYA 2026』5月17日タイムテーブル出演アーティストは総勢100組。紅白アーティストを始めライブハウスシーンで活躍する豪華アーティストに加え、お笑い芸人、ラッパー、アイドル、さらに激戦のオーディションを勝ち抜いた若手アーティ