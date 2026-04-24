フリーアナウンサーの武田真一が24日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。VTRで登場したNHK時代の後輩・和久田麻由子アナウンサーの疑問に答えた。【全身ショット】気合十分！番組ロゴと共にガッツポーズをする和久田麻由子アナ今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田アナはあすから同局で始まる『追跡取材 news LOG』でメインキャスターを務める。取材する記者たちの記録、プロセスを追跡するという同番組