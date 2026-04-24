24日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前日比19銭円安ドル高の1ドル＝159円78〜79銭。ユーロは07銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円71〜72銭。前日のニューヨーク市場で、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が難航するとの見方から「有事のドル買い」が進行。この流れを引き継ぎ、やや円安ドル高に振れた。市場では「政府・日銀による為替介入の警戒感もある」（外為ブロー