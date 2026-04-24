MicrosoftのゲームブランドであるXboxのアシャ・シャルマCEOが、従業員にXboxの新方針を通達しました。これに伴い、Microsoftのゲーム部門であるMicrosoft Gamingの名称が、Xboxに戻ります。We Are Xbox - Xbox Wirehttps://news.xbox.com/en-us/2026/04/23/we-are-xbox/New Xbox CEO kills Microsoft Gaming, are exclusives next?https://www.polygon.com/xbox-exclusivity-project-helix-microsoft-gaming-asha-sharma/Xboxは世