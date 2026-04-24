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【ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-】 開催期間：7月17日～9月6日 ※会期中無休 開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE、2階 COVER 料金：通常 3,300円～（大人） 限定特典付き 9,300円～（大人） 「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-」キービジュアル スクウェア・エニックスは、東