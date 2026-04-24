フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２４日、同局の上垣皓太朗アナウンサーが司会を務める新音楽番組「ＳＴＡＲ」（木曜・午後７時）の舞台裏を放送した。５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のリーダー・吉田仁人が上垣アナと同じ蝶ネクタイ姿で出演したことを紹介。上垣アナは「私の蝶ネクタイは軽部アナから許可を得ております」とコメントした。これを受け吉田は、メンバーから「軽部さんに確