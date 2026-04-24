切り干し大根大好き！な料理研究家・ワタナベマキさんが教えてくれた、お気に入りの切り干し大根の食べ方。それは……春巻きにすること！ちょっと意外かもしれませんが、切り干し大根のうまみと甘み、さらに歯ざわりも楽しめて、一度食べるとやみつきになりますよ。『切り干し大根とハム、青じその春巻き』のレシピ材料（5本分）切り干し大根……40gロースハム……70g青じその葉……5枚春巻きの皮……5枚しょうゆ……小さじ1塩……