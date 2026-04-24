【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いコンビ・ハライチ（岩井勇気・澤部佑）が、「ハライチのターン！10周年記念 Zeppツアー！」を開催することを発表した。TBSラジオ「ハライチのターン！」（毎週木曜深夜0時〜）の10周年、コンビ結成20周年を迎え、“Zeppツアー”という新たな扉を開くこととなる2人。モデルプレスのインタビューでは、ツアーの構想や、これまでと今後のラジオについて語ってくれた。【前編】【写真】ラジオブース