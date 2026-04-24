親を扶養家族に入れると節税効果がある！？扶養控除を受けるメリット・デメリットとは 親を扶養家族に入れて節税する 扶養控除を受ける 親を扶養家族に入れると所得税や住民税が控除されるので節税効果があります(課税所得350万円(税率20%)の場合、48万円控除を受けると9万6千円)。さらに親が75歳未満であれば子である自分の健康保険に保険料の負担なしで加入できます。3親等以内の親族であれば健康保険の扶養が可能ですが、