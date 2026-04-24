動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動②頸部 身体の部分分けと基本運動：頸部 チェック以外では基本動かさない 頸部の基本運動には「屈曲と伸展」「左側屈と右側屈」「左回旋と右回旋」という６つがあります。頸部についてはとても重要なことがあります。それは動きケア®では「頸部を積極的に動かしたり、直接的な外圧をかけたりしない」ということです。頸部の基本運動はチェックと