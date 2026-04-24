人によって違う境界線の大きさ・厚み 人との距離をはかる「境界線」がある 人は生まれたときから体と心に「境界線」をもっています。目に見えるものではありませんが、身体的・心理的に自分が心地よいと感じる人との距離を保つ線で、自分を守り、安心で安全に生きるためのバリアともいえます。 この境界線は、人によって大きかったり小さかったり、厚かったり薄かったりとさまざま。たとえば、誰とでもすぐ仲よくなるタイプ