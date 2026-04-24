東京時間10:05現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝96.98（+1.13+1.18%） NY市場でしっかりした動きを見せたNY原油先物は時間外でも続伸。トランプ大統領が原油の高止まりに言及していることも上昇を支える。