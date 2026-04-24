東京時間10:05現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24841.00（-44.00-0.18%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4717.20（-6.80-0.14%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル円はしっかりとなっているが、NY金がやや重く、東京金は小幅マイナス圏