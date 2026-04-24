２２日、北京市昌平区で撮影したコウライキジ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京4月24日】中国北京市昌平区のダムで22日、コウライキジがカメラに捉えられた。２２日、北京市昌平区で撮影したコウライキジ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区で撮影したコウライキジ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区で撮影したコウライキジ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区で撮