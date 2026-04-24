１８日、夕暮れの肇興侗寨に集まり、パフォーマンスを鑑賞する観光客。（ドローンから、黎平＝新華社配信／呉光輝）【新華社貴陽4月24日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平（れいへい）県にあるトン族集落、肇興侗寨（ちょうこうとうさい）は、国内最大のトン族集落の一つとして知られる。鼓楼が立ち並び、民族歌謡「トン族大歌」が情感豊かに響き渡り、無形文化遺産の伝統技術が代々受け