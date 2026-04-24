◇ア・リーグレッドソックス2―4ヤンキース（2026年4月23日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が23日（日本時間24日）、本拠でのヤンキース戦に「3番・DH」で2試合ぶりにスタメン出場。4打数無安打に終わり、チームも逆転負けで同地区のライバル・ヤンキースに本拠で3連戦3連敗を喫した。今季の打率は.262となった。ヤンキース先発・シュリトラーに対し、初回2死からの第1打席は98マイル（約157.7キロ）の