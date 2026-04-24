広島打線が苦しんでいる。チーム打率・２０２は１２球団ワーストで、本塁打もロッテと並んで最少の９本だ。開幕から２０試合で７勝１３敗の５位に沈む一因となっている。個人に目を向けても、規定打席に到達している５人が全員１割台に沈む（坂倉・１９２、佐々木・１８９、中村奨・１８２、小園・１７６、ファビアン・１６９）。直近２試合連続完封負けで、最近５試合でわずか４得点。新井監督にとっては采配をする以前に、個