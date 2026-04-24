[4.21 練習試合 U-19日本候補 1-1(PK6-5) 関東大学選抜]U-19日本代表候補メンバー最年少の高校3年生が、中盤の底で奮闘した。21日の関東大学選抜戦で先発出場したMF小川尋斗(川崎F U-18)は後半35分までプレー。3-1-4-2のアンカーポジションで攻守のバランスを取った。中盤の底で攻守のバランスを欠くと、スペースを突かれてしまう。その一方、引きすぎると攻撃のスイッチを押せなくなる。小川はそのバランスを取りながら苦心し