野村総合研究所が底堅い。同社は２３日の取引終了後、２６年３月期の業績に関し、営業利益が従来の計画を９２０億円下回る５８０億円（前の期比５７．０％減）、最終減益が８９０億円下回る１５０億円（同８４．０％減）で着地したようだと発表した。海外子会社におけるのれんの減損損失の計上により、業績が予想に対して下振れする。同社株は安く始まったものの、減損計上による収益回復効果を期待する向きもあり、押し目買いが