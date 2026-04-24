キユーソー流通システムは３日ぶり反発。２３日取引終了後、インドの低温物流会社ＣｏｌｄｒｕｓｈＬｏｇｉｓｔｉｃｓを子会社化すると発表した。成長著しいインド市場で、物流拠点と輸送ネットワークを生かした高品位な低温物流サービスの提供を目指す。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS