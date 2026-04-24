２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７９銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。 ２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７１銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。「イランのガリバフ国会議長が革命防衛隊の介入を受けて交渉チームから外れた」との報道を受け、米国とイラン