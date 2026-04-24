ソケッツがストップ高の水準となる６７８円に買われ、その後カイ気配のまま同水準で張り付いている。同社は２３日の取引終了後、２６年３月期業績に関し、最終損益の黒字額が従来予想を３６００万円上回る８６００万円（前の期は１億３９００万円の最終赤字）で着地したようだと発表。これを手掛かりとした買いが入った。売上高は計画に対し３９００万円下振れして１０億６０００万円（前の期比２．０％増）で着地する見通しとす