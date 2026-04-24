シントトロイデンのFW後藤啓介が23日、ベルギー・リーグプレーオフ1第4節でレンタル元のアンデルレヒトからゴールを奪って2-0の勝利に貢献した。試合後には勝利に大きな喜びを示していたところ、激昂した相手選手が詰め寄ってきて騒然とする場面もあった。後藤は0-0で迎えた後半30分、MF伊藤涼太郎が右から上げたクロスに右足を伸ばしてゴールに押し込んで先制点を奪った。後藤にとっては2月以来の得点となる今季11点目。サポ