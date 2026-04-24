「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、グローバルウェイが「買い予想数上昇」で１位となっている。 同社は２２日、子会社のタイムチケットが推進するＴｉｋＴｏｋ事業「ＴｉｍｅＴｉｃｋｅｔＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」の海外展開を本格化すると発表しており、これが買い予想数上昇につながっているもよう。ただ、足もとでの急ピッチな株価上昇に対する警戒感もあるよ