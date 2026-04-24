オンコリスバイオファーマはしっかり。２３日取引終了後、腫瘍溶解ウイルスＯＢＰ－３０１と放射線を併用した切除不能な胃食道がんを対象とする治療に関し、米食品医薬品局（ＦＤＡ）からファストトラック指定を受けたと発表した。ファストトラック指定は、重篤な疾患や満足な治療法がない疾患に対する医薬品を優先的に審査するための制度。ＯＢＰ－３０１は米国において２０２０年にオーファンドラッグ