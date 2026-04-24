BTSが4月17日、18日に東京ドームにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』を開催した。メンバーのVがステージショットのほか、日本食を満喫する様子を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】BTS V、日本を満喫一蘭でラーメンを食べる姿も） 約7年ぶりの日本公演となった今回のライブ。Vは「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて