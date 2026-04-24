2014年と2015年、香川県善通寺市の陸上自衛隊善通寺駐屯地で、2等陸曹（43）が部下の隊員に暴行したとして、きょう（24日）、2等陸曹と50代の幹部に懲戒処分が行われました。 【写真を見る】「2等陸曹が隊員に私的制裁をしている」自衛隊善通寺駐屯地2等陸曹（43）が部下の隊員の下腹部を平手でたたくなど暴行したとして懲戒処分【香川】 善通寺駐屯地によりますと、2等陸曹は、2014年11月ごろと2015年3月ごろ、駐屯地で部下の