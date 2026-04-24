ゴールデンウィーク後の混雑が落ち着く5月下旬から6月上旬、初夏の熱海を賢く、贅沢に楽しむチャンスです。JR東日本は、特急「踊り子」の指定席特急料金と乗車券が実質50％割引となる、えきねっと会員限定の「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」を発売します。本記事では、熱海観光局とJR東日本の連携により開始した「熱海リトリート旅キャンペーン」詳細や、28日前までの予約ルールといった注意点を解説。あわせて