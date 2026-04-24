アジアサッカー連盟(AFC)は23日、25日に開催されるAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝の審判団を発表した。FC町田ゼルビアが大会初出場での初優勝を目指して前回王者のアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)と激突する最終決戦となる。主審はウズベキスタンのイルギス・タンタシェフ氏(42)に決まった。タンタシェフ主審はヴィッセル神戸対アルアハリ・サウジの準決勝でも笛を吹いており、異例の連続担当になる。同氏のAC