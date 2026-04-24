韓国プロ野球KBOで、高卒ルーキーが一軍初の安打・本塁打・打点・得点・盗塁をすべて1試合で決めるという“珍記録”が生まれた。【写真】「期待していいよ」韓国美人チア、“脱アジア級”のボリューム感NCダイノスのコ・ジュンフィ（18）は4月23日、ソウルの高尺（コチョク）スカイドームで行われたキウム・ヒーローズ戦に「9番・左翼手」として先発出場し、4打数2安打、1本塁打、4打点、1得点、1盗塁、1死球を記録した。2回表に一