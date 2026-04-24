【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、4月24日に自身4作目となる英語版第4弾EP『E-SIDE 4』を配信リリース。さらに、24日22時より3夜連続で英語版MVがYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。 ■EP『E-SIDE 4』には全9曲の英語楽曲を収録 『E-SIDE 4』は全編英語歌詞で構成されたEP作品。「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、あらたに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEA